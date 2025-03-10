Aydın’ın Didim ilçesinde 14 Haziran 2024'te çıkan maki yangına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçaklardan biri Bafa gölünden su alırken havalanamamış ve batmıştı. Olayda üç mürettebat bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılırken ,burnu su alıp batan uçak daha sonra Kapıkırı Köyü sahiline çekilmişti.

9 AYDIR BULUNDUĞU YERDEN ALINMAYI BEKLERKEN ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Yaklaşık dokuz aydır alınmayı bekleyen uçak olduğu yerde çürümeye başladı. Uçağın dört bir yanına "Uçak etrafına yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır" yazıları yapıştırıldı. Aradan geçen zaman rağmen uçak kaderine terk edildi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Özellikle hafta sonlarında Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir’den gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan yangın söndürme uçağı ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Onlarca kişi uçak ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken uçağın hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.

UÇAK MÜZELİK OLDU

Yöresel halk ozanı Mehmet Akgün SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Uçak göle düştü, balıkçılarımız personeli kurtardı, uçağı buraya çektiler. Her ay alınacağını söylüyorlar ama gelen giden yok, köyümüzü ve gölü gezmeye gelenlerde uçağı görünce şaşırıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor, uçak burada kaderine terk edildi” diye konuştu.