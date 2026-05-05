NASA verilerine göre, gölü besleyen sıcak su kaynakları üzerinden bölgeye ulaşan bu kimyasal bileşikler, göl suyunun son derece tuzlu ve aşındırıcı bir yapı kazanmasına neden oluyor. Çevresindeki kurak ortamın yarattığı sürekli buharlaşma, göl derinliğinin nadiren üç metrenin üzerine çıkmasına izin veriyor. Bu durum, gölü fiziksel açıdan oldukça zorlu ve biyolojik yaşam için büyük ölçüde elverişsiz kılıyor.

KUŞLAR İÇİN "ÖLÜMCÜL AYNA" ETKİSİ

Gölün yüksek yansıtma kapasitesi, göçmen kuşlar ve diğer canlılar için yanıltıcı bir "ayna" etkisi yaratıyor. Uzmanlar, göl yüzeyinin parlaklığı nedeniyle yönlerini şaşıran kuşların suya çarparak kaza yapabildiğini belirtiyor. Göl suyunun aşırı alkali yapısı, bu canlıların hayatta kalmasını imkansız kılıyor. 2007 yılında bölgede gerçekleşen bir helikopter kazasında, suya temas eden pilotların dahi göz ve cilt tahrişi yaşadığı rapor edilmişti.

MARUZ KALAN HER ŞEYİ TAŞA ÇEVİRİYOR

Natron Gölü'ne düşerek yaşamını yitiren hayvanların bedenleri, gölün adını aldığı "natron" minerali sayesinde hızlı bir mumyalanma süreci geçiriyor. Eski Mısırlıların mumyalama işlemlerinde kullandığı bu mineral, dokulardaki nemi ve yağı emerek cesetlerin korunmasını sağlıyor. Kalıntıların zamanla üzerine biriken mineral tortuları, hayvanların sanki taşa dönüşmüş gibi görünmesine yol açan görsel bir illüzyon yaratıyor.

2013 yılında fotoğrafçı Nick Brandt tarafından yayımlanan kareler, bu doğal mumyalanma sürecini geniş kitlelere tanıtmıştı. Brandt, kıyıya vuran kuş ve yarasa kalıntılarını "canlı" pozlarda görüntüleyerek sürecin doğasını belgelediğini ifade etti.