İsveç hükümeti, sanayi atıkları ve asit yağmurları nedeniyle canlı yaşamının sona erdiği yüzlerce gölü kurtarmak için sulara tonlarca kireç taşı döktü. Geniş çaplı operasyonla birlikte göllerin asit oranı düşürülerek ekolojik çöküşün önüne geçildi.

GÖLLERE NEDEN YÜZLERCE TON KİREÇ BOŞALTILDI?

Sanayi tesislerinden yayılan salımlar ve yoğun asit yağmurları, İsveç genelindeki yüzlerce tatlı su kaynağının pH dengesini kritik seviyelere düşürdü. Suların aşırı asidik hale gelmesi sonucunda balık popülasyonu ve sucul mikroorganizmalar yok olarak ekosistem tamamen işlevsiz kaldı.

KİREÇ TAŞI SUYUN DENGESİNİ NASIL SAĞLADI?

Ulaşımı zor olan göl alanlarına müdahale edebilmek için helikopterler ve özel donanımlı gemiler eş zamanlı olarak devreye sokuldu. Ekipler, ince öğütülmüş doğal kireç taşını belirlenen koordinatlara havadan ve su yüzeyinden savurdu. Tonlarca kireç taşının su kütlesine eşit yayılması amacıyla lojistik hatlar belirlenen takvim doğrultusunda aralıksız işletildi.

Suya karışan kireç partikülleri, asidik bileşenlerle tepkimeye girerek ortamdaki asit yoğunluğunu nötralize etti. Kritik seviyelere inen pH değerleri hızla normal tatlı su seviyelerine çekilerek suyun kimyasal dengesi yeniden sağlandı.

GÖLLERDEKİ CANLI YAŞAMI YENİDEN BAŞLADI

Asit baskısının ortadan kalkmasıyla birlikte göl tabanındaki bitki örtüsü ve mikroorganizmalar yeniden canlanma sürecine girdi. Zararlı asit yükünden arınan sulara balık türlerinin yeniden yerleşmesiyle birlikte biyolojik olarak ölü kabul edilen havzalar kurtarıldı.