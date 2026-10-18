ABD'nin Florida eyaletinin Winter Garden bölgesinde, gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki Steve Hamilton, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısında yaşamını yitirdi. CBS televizyonunun haberine göre saldırı, Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin bulunduğu Dr. Bradford Anıt Parkı'nda meydana geldi. Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere yaptığı açıklamada, timsahın kıyıda bulunan Hamilton'a saldırıp onu suya çektiğini belirtti. Mason, Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunduğunu ve bölgedeki timsah varlığının olağan olduğunu ifade etti. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) da gölün, eyalette timsah popülasyonuyla bilinen bölgeler arasında yer aldığını bildirdi.

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