ABD'nin Florida eyaletinde, gölet kıyısında balık tutan 71 yaşındaki Steve Hamilton, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

CBS televizyonunun haberine göre saldırı, Winter Garden bölgesinde bulunan Dr. Bradford Anıt Parkı'nda meydana geldi. Parkta, Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletler yer alıyor.

TİMSAH SALDIRIP SUYA ÇEKMİŞ

Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamilton kıyıda durduğu sırada timsahın saldırıp onu suya çektiğini belirtti.

Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre de Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.