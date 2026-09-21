Crimson Oak Pond adı verilen göletin yapımına 2021 yılında başlandı. Yaklaşık 2 hektardan daha büyük bir alanı kaplayan proje aslında büyük Amerikan levrekleri yetiştirmek için hazırlanmıştı. Ancak suyun gelmesinden yaklaşık altı ay sonra çevrede yaşayan yabani hayvanlar herhangi bir özel koruma programı olmadan bölgeye gelmeye başladı.

850 KAMYON KİL KULLANILDI

Eski tarım arazisini gölete dönüştürmek için yalnızca büyük bir çukur kazılmadı. Zeminin su tutabilmesi için yaklaşık 850 kamyon dolusu kil kullanıldı. Göletin içerisine ayrıca bir ada, iskeleler, kayalar ve balıkların saklanabileceği su altı yapıları yerleştirildi. Sudaki oksijen seviyesini korumak için havalandırma sistemleri, göletin içini takip edebilmek için de su altı kameraları kuruldu.

Gölete ilk olarak büyük balıklara besin olması amacıyla 12 bin küçük balık bırakıldı. Ardından Tiger türü Amerikan levrekleri, gökkuşağı alabalıkları, tilapyalar ve tatlı su karidesleri eklendi. Fakat zamanla göletteki canlılık yalnızca insanların bıraktığı türlerle sınırlı kalmadı.

KARTALLAR BALIK AVLAMAYA BAŞLADI

Kameralara yansıyan görüntülerde geyiklerin kıyıya gelerek su içtiği, sincap ve rakunların gölet çevresinde dolaştığı, baykuşların ve farklı su kuşlarının alanı kullandığı görüldü. En dikkat çekici ziyaretçilerden biri ise kel kartallar oldu. Önceleri göletin üzerinde uçan kartallar, zamanla suya inmeye ve buradaki balıkları avlamaya başladı.

Hayvanların gelişi yalnızca 1000 günlük gözlemle de sınırlı kalmadı. Eylül 2026 itibarıyla, yapımına başlanmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçen Crimson Oak Pond, çevredeki yabani hayvanların su içmek, beslenmek ve avlanmak için kullandığı bir alan olmaya devam ediyor. Son dönemde yayımlanan görüntülerde geyikler, rakunlar, sincaplar, baykuşlar ve kel kartallar gölet çevresinde görülüyor.

Böylece yıllarca fıstık yetiştirilen arazi, birkaç yıl içinde bambaşka bir görünüme kavuştu. Başlangıçta büyük balıklar yetiştirmek için oluşturulan 2 hektardan büyük gölet, bugün balıkların yanı sıra çevrede yaşayan çok sayıda yabani hayvanın uğradığı bir noktaya dönüşmüş durumda.