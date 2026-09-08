Yamanashi eyaletindeki Oshino köyünde bulunan sekiz kaynak göleti, Fuji Dağı’ndan gelen yeraltı sularıyla besleniyor. Bölgenin 2013’te Fuji Dağı ile birlikte UNESCO Dünya Mirası kapsamına alınmasının ardından ziyaretçi sayısı artarken, bazı turistler göletleri dilek havuzu sanarak suya para atmaya başladı. Oysa bölgede böyle bir gelenek bulunmuyor.

50 BİN MADENİ PARA ÇIKARDILAR

Yıllar içinde göletlerin tabanında binlerce Japon yeni ve farklı ülkelere ait madeni para birikti. Yetkililerin ve gönüllülerin farklı dönemlerde gerçekleştirdiği temizliklerle sudan çıkarılan para sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı.

Sorunun boyutu özellikle Wakuike Göleti'nde ortaya çıktı. Gönüllü dalgıçların katıldığı beş ayrı temizlik çalışmasında yalnızca bu göletten 18 binden fazla madeni para çıkarıldı. Ancak temizlik yapılmasına rağmen ziyaretçiler suya yeniden para atmaya devam etti.

Çıkarılan 50 bin madeni paranın toplam ağırlığı açıklanmadı. Ancak Japon madeni paralarının ağırlıkları üzerinden yapılan yaklaşık hesaplamaya göre, göletlerden çıkarılan paraların 200 kilogramı aşmış olabileceği tahmin ediliyor.

Oshino Hakkai'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri suyunun olağanüstü berrak olması. Wakuike'de yaklaşık 4 metre derinlikteki taban bile görülebiliyor. Zamanla tabanın madeni paralarla kaplanması hem doğal görüntünün bozulmasına hem de suyun geleceği konusunda endişelere yol açtı.

PARALAR PASLANMAYA BAŞLADI

Yetkilileri asıl endişelendiren ise bazı madeni paraların suyun altında korozyona uğramaya başlaması. Metalin zamanla kaynak suyunun kalitesini etkileyebileceğinden endişe ediliyor. Şimdiye kadar yapılan su analizlerinde bir anormallik tespit edilmedi ancak yerel yönetim sorunun büyümeden önüne geçmek istiyor.

Göletlerin çevresine Japonca, İngilizce, Çince ve Korece "para atmayın" uyarıları yerleştirildi. Buna rağmen uygulamanın devam ettiğini belirten yerel yetkililer, temizlenen paraların yerine kısa süre içinde yenilerinin atılmasını adeta bir "kedi-fare oyunu" olarak tanımlıyor.

Yetkililer, turistlerin para atma isteğini göletlerden uzaklaştırmak için bölgeye bağış kutuları yerleştirme yoluna da gitti. Böylece hem Fuji Dağı’nın kaynak sularının korunması hem de yıllardır devam eden 50 bin madeni paralık sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor.