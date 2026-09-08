Parkın toprak yollarından geçen tankerler, farklı noktalardaki gölet ve su çukurlarını düzenli olarak dolduruyor. Ağustos ayında yetkililer yalnızca Yala’da üç tankerin günlük olarak su taşıdığını açıklamıştı. Boru hattının ulaşmadığı bölgelerde tankerler kullanılırken bazı noktalarda güneş enerjisiyle çalışan su sistemlerinden de yararlanılıyor.

GÖLETLER BİRER BİRER KURUDU

Kuraklığın şiddetlenmesiyle park içindeki eski gölet ve su çukurlarının bir bölümü tamamen kurudu. Yetkililer mevcut göletleri yeniden düzenlemeye ve yenilerini açmaya başladı. Tankerlerle taşınan suyun bir bölümü ise Menik Nehri’nden alınarak bu alanlara aktarılıyor.

Su sıkıntısı yalnızca Yala ile sınırlı değil. Okkampitiya ve Maligawila çevresindeki ormanlık alanlarda yaşayan fil sürülerinin su bulabilmek için Illukpitiya göletine geldiği, ancak buranın da büyük ölçüde kuruyarak ortasında yalnızca çamurlu bir bölüm kaldığı bildirildi.

Yala’da ise tankerlerin doldurduğu su noktaları benekli geyiklerden yabani mandalara, maymunlardan timsahlara kadar çok sayıda hayvan için önemli hale geldi. Parkın ünlü leoparları da aynı su kaynaklarından yararlanıyor.

PARKIN BİR BÖLÜMÜ TURİSTLERE KAPATILIYOR

Yetkililer kuraklık ve yüksek sıcaklıkların hayvanlarda oluşturduğu stresi azaltmak için daha ileri bir önlem de aldı. Yala Milli Parkı'nın en yoğun ziyaret edilen 1 ve 2 numaralı bölümleri 14 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere kapatılacak. Diğer bölümlerin ise açık kalması planlanıyor.

Kararda özellikle su kaynaklarının çevresindeki yoğun safari trafiği etkili oldu. Sıcaktan etkilenen hayvanların suya rahatça ulaşabilmesi ve insanların oluşturduğu baskının azaltılması amaçlanıyor. Parkın tamamen normale dönmesinin ise büyük ölçüde önümüzdeki dönemde gelecek yağışlara bağlı olduğu belirtiliyor.

Sri Lanka genelinde de kuraklığın etkileri giderek büyüyor. Bazı bölgelerde kuyular, nehirler ve su depolarındaki seviyeler ciddi biçimde düşerken, tarım alanları da su sıkıntısından etkileniyor. Yala’daki tanker uygulamasının ise doğal su kaynakları toparlanana kadar sürdürülmesi bekleniyor.