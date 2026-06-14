Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde dün gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, Arhavi Merkez Camisi'nde görev yapan 34 yaşındaki imam Mustafa Gedikli ile Güneşli Camisi imamı 26 yaşındaki Rüstem Özdemir, serinlemek amacıyla köydeki gölete girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz kalan iki din görevlisini fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Olay yerine gelen arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki imam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden görevlilerin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SUDA ÇIRPINDIKLARI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Hayatını kaybeden Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir’in göletteki son anlarına dair cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, gölete giren Gedikli ve Özdemir’in bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladığı, ardından gözden kayboldukları ve bu esnada çevrede bulunan vatandaşların da onlara yardım etmek için hamle yaptığı anlar yer aldı. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Gedikli'nin cenazesinin Trabzon’da, Rüstem Özdemir'in cenazesinin ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.