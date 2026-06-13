Arhavi ilçesinde yaşanan olayda, serinlemek amacıyla gölete giren iki imam hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Ulaş Köyü’nde meydana geldi. Arhavi Merkez Camii imamı Mustafa Gedikli (34) ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir (26), girdikleri gölette bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan iki imam, ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gedikli ve Özdemir kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki ismin cenazelerinin memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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