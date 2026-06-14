Olay, gündüz saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Arhavi Merkez Camii’nde görev yapan Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir, serinlemek amacıyla girdikleri gölette bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. İmamları suda hareketsiz halde gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki imam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gedikli ve Özdemir’in cenazeleri otopsi için morga götürülürken, Gedikli’nin Trabzon’da, Özdemir’in ise memleketi Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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