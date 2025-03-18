Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi’nde, köylülerin 67 yıl önce bataklığı kurutarak tarım arazisine çevirdiği alanın 200 dönümü, Hilton’a golf sahası yapılması için tahsis edildi.

Otel işletmesi, kendilerine tahsis edilen alanı tel örgülerle çevirmek, golf sahasını turizm sezonuna yetiştirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin de katılımıyla Fevziye ve Sarıgerme mahallelerine iş makineleriyle girdi. Alanda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Araziyi ecrimisil ödeyerek kullanan vatandaşlar, topraklarının ellerinden alındığı gerekçesiyle bölgeye gelen ekiplere ve otel işletmesine tepki gösterdi.

AĞAÇLAR KESİLİYOR

376 bin m2’lik alanın bölünerek 200 bin m2’lik kısmının golf sahası olarak tahsis edildiğini belirten Fevziye Mahallesi Muhtarı Ruhan Altınok, “Hilton, babasının çiftliği gibi racon kesiyor. Halka hiçbir bilgi verilmiyor. İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Ağaçlar kesiliyor. Vatandaşın elinde evrak var, yine de çalışma devam ediyor” dedi.

ARAZİLERE EL KOYUYORLAR

Köylüler “Sınır çizip, tel çekip, arazilerimize el koyuyorlar. Yetiştirdiğimiz ürünlerle geçiniyor, hayvanlarımıza bakıyoruz” diyerek isyan etti.