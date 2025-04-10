Ressam, akademisyen ve sanat girişimcisi Prof. Hüsamettin Koçan, 20 yıl önce kurduğu Baksı Kültür Sanat Vakfı ve 15 yıl önce hizmete açtığı Baksı Müzesi'yle memleketi Bayburt'ta büyük bir değişime imza atmıştı...

Koçan'ın doğduğu Baksı köyünü şimdiki adıyla Bayraktar köyünü sanatla buluşturan müze, 2014 yılında Avrupa Konseyi Ödülü'ne layık görülmüştü.

Bayburtlu kadınlara Baksı Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Oya Koçan

tarafından teşekkür plaketi verildi.

Sanatçının projeleri vakıf ve müzeyle sınırlı kalmadı. Koçan, bölgenin kadınları için kolları sıvayıp, Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi'ni kurdu.

Bu merkezle de köyden kente taşınmış kadınların potansiyellerini yeniden ortaya çıkarmayı ve onların üretimlerini görünür kılmayı hedefledi…

TIĞ, BONCUK VE SABIR

İşte bu hedefini hayata geçirmeye başlayan Koçan 'Gölgenin Arkasındaki' adlı yeni sergisine Bayburtlu kadınları da dahil etti. Onların gölgede kalan emeklerini gün yüzüne çıkardı.

'Güneşi Anlatmak Serisi' adlı çalışma kapsamında tığ, boncuk ve büyük bir sabırla güneşi anlattı kadınlar. Sergide güneş gibi doğdular adeta…

Sergide; kadınların üretip, güneşi anlattığı tığ işi boncuk eserleri Hüsamettin Koçan'ın yorumuyla buluştu.

Heyecan yaşadılar

Sergi için İstanbul'a gelen Mintaha Kardeş, Şeyma Özbek, Ayşenur Karadeniz, Serpil Yanık, Elif Gül Öztürk, Gönül Ayengin, Leyla Yanık ve Mine Yanık, kendi yapıtlarını tek tek izlerken büyük bir heyecan yaşadı… Bu heyecanlı buluşmada gelecek için büyük bir enerji topladıklarını söyleyen kadınlar, Hüsamettin Koçan’a ve Baksı Kültür Sanat Vakfı'na teşekkür ettiler.

'Kadına inancım büyük'

Hüsamettin Koçan, "Kadına olan inancımı, kadının beceresini ve iş birliğini ortaya koymak için bu sergiyi hayata geçirdim. Sergide gördüğünüz her şey her bir kadının yaptığı kendi güneşi. Bu güneş bazen cıvıl cıvıl bazen de kapkaranlık. Benim yaptığım kadın odaklı üretim meselesi ve nesnesini yan yana getirerek oradan yeni bir üretim tarzı çıkarmak oldu. Zanaat ve sanatı yan yana getirdim" dedi.

'Gölgenin Arkasındaki' sergi 19 Nisan'a kadar Piyalepaşa'daki Galeri Merkür'de ziyaret edilebilir.