Keşif, Saksonya-Anhalt Eyaleti Anıt Koruma ve Arkeoloji Dairesi'nin gölde yürüttüğü su altı araştırmaları sırasında yapıldı. Bölgede daha önce balık tuzakları ve Orta Çağ'a ait tekneler bulunmuştu. Ancak yeni kalıntılar, göl kıyısındaki insan yaşamının çok daha eski dönemlerine ilişkin izler taşıyor.

10 BİN 500 YIL ÖNCE İŞLENMİŞ

Dalgıçların çıkardığı parçalar arasında yaklaşık 1,6 metre uzunluğunda büyük bir ahşap direk bulunuyor. Direğin üzerinde ağacın kesildiğini ve daha sonra işlendiğini gösteren izler tespit edildi. Ayrıca uzunluğu 1,3 metreyi bulan yarılmış ahşap tahtalar da ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılara göre buluntular doğal yollarla göle sürüklenmiş sıradan ağaç parçaları değil. Ahşapların insanlar tarafından bilinçli şekilde kesilip biçimlendirilmiş olması, göl kıyısında ahşap yapıların kurulmuş olabileceğini gösteriyor. Büyük direğin bir yapıyı ayakta tutmak için kullanılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

İLK ÇİFTÇİLERDEN 3 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Keşfi önemli kılan ayrıntılardan biri kalıntıların yaşı. Ahşaplar, Orta Avrupa'ya ilk çiftçi topluluklarının gelip uzun evler inşa etmeye başlamasından yaklaşık 3 bin yıl öncesine tarihleniyor. O dönemde bölgede yaşayan insanlar henüz tarıma geçmemiş, avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Eğer araştırmalar kalıntıların gerçekten konut veya kalıcı yapılara ait olduğunu doğrularsa, avcı-toplayıcı toplulukların düşünülenden çok daha erken dönemde düzenli yaşam alanları oluşturduğunu gösterebilir. Proje yöneticisi Marcel Weiß, böyle bir sonucun Orta Taş Çağı insanlarına ilişkin mevcut anlayışı önemli ölçüde değiştirebileceğini belirtiyor.

Ahşapların binlerce yıl boyunca korunmasını ise gölün sıra dışı jeolojik yapısı sağladı. Arendsee'nin altında bulunan tuz oluşumları nedeniyle göl tabanı zaman içerisinde yavaşça çöktü. Eski kıyı şeridi de bu süreçte aşağıya inerken üzeri tortuyla kaplandı ve ahşap parçaları çürümekten korundu.

İlk bulguların ardından araştırmacılar bölgeyi su altı robotu ve yüksek çözünürlüklü sonarlarla taramaya başladı. Şimdi kalıntıların göl tabanındaki dağılımı çıkarılarak 10 bin 500 yıl önce burada ne tür bir yapının bulunduğunun belirlenmesi hedefleniyor.