Kırgızistan'daki Issık Gölü'nün dibinde dalgıçlar tarafından Orta Çağ'dan kalma bir yerleşim yeri keşfedildi. Tuğla yapılar, fırınlar, seramik kalıntıları ve Müslüman mezarlarının bulunduğu alanın, geçmişte İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olduğu değerlendirildi.

Kırgızistan'da bulunan Issık Gölü, su altında sakladığı tarihî kalıntılarla bilim dünyasının dikkatini çekti. Dalgıçlar tarafından yapılan araştırmalarda, gölün 1 ila 4 metre derinliğinde Orta Çağ'dan kalma bir yerleşim yerine ait izler tespit edildi. Dört ayrı alanda haritalandırılan kalıntılar arasında tuğla duvarlar, ahşap kirişler, fırınlar ve seramik parçaları yer aldı.

İPEK YOLU ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ

Araştırmacılar, 2023-2024 yıllarında yürütülen çalışmalarda göl tabanındaki yapı kalıntılarının yanı sıra hayvan kemikleri ve metal işleme faaliyetlerinden kalan cüruf parçaları da buldu. Bu bulgular, bölgede geçmişte üretim ve ticaret faaliyetlerinin yürütüldüğüne işaret etti.

Issık Göl çevresinin tarih boyunca önemli kervan yollarına ev sahipliği yaptığı biliniyor. Çuy Vadisi'nden Bedel Geçidi üzerinden Çin'e uzanan güzergâh, İpek Yolu'nun önemli bağlantılarından biri olarak kullanılıyordu. Arkeolog Valeriy Kolçenko, su altındaki yerleşimin bu ticaret ağı üzerinde bulunan bir şehir veya büyük bir ticaret merkezi olabileceğini belirtti.

İSLAMİ GELENEKLERİN İZLERİ BULUNDU

Yerleşim kalıntılarının yakınında 13. ve 14. yüzyıllara tarihlenen Müslüman mezarlığı da ortaya çıkarıldı. Mezarlardaki cenazelerin Mekke yönüne, yani kıbleye dönük şekilde defnedildiği belirlendi. Bulunan insan kemikleri sayesinde iki kişinin yüzü de yeniden yapılandırıldı.

BÜYÜK DEPREM ŞEHRİ SULAR ALTINDA BIRAKMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, yerleşimin neden sular altında kaldığına ilişkin de dikkat çekici bir ihtimal üzerinde duruyor. Tanrı Dağları çevresindeki yoğun sismik hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, 15. yüzyılda meydana gelen büyük bir depremin kıyı şeridini değiştirmiş ve yerleşimin su altında kalmasına neden olmuş olabileceğini değerlendiriyor.

Halk arasında ikinci "Atlantis" olarak anılan bölgenin, büyük felaket yaşanmadan önce terk edilmiş olabileceği de belirtildi. Araştırmaların ilerlemesiyle birlikte su altında kalan yerleşimin geçmişteki konumu ve İpek Yolu üzerindeki rolü hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.