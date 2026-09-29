Valentano yakınlarında bulunan gölün güney kıyısındaki az araştırılmış bir alanda yapılan keşif, bölgede daha önce bulunan çok sayıdaki silah ve bronz eşyanın neden aynı noktada toplandığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Kılıcın yakınında sağlam seramik kapların yanı sıra bronz bir balta ve ustura da bulundu.

GÖLÜN ALTINDA TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİMİ VAR

Mezzano Gölü'nün altında, yaklaşık MÖ 1700 ile MÖ 1150 yılları arasında kullanıldığı değerlendirilen büyük bir kazıklı yerleşimin kalıntıları bulunuyor. İlk kez 1970'li yılların başında tespit edilen bölgede uzun yıllar boyunca farklı dönemlerde araştırmalar gerçekleştirildi.

Uzun bir aranın ardından 2025'te yeniden başlayan su altı çalışmalarında göl tabanındaki killi zeminden yükselen 600'den fazla ahşap kazık belirlendi. Üstelik araştırılan bölümün, bilinen yerleşimin yalnızca yaklaşık üçte birini kapsadığı belirtiliyor.

Son dönem çalışmalarında bölgenin bronz eserler açısından oldukça zengin olduğu da ortaya çıktı. Önceki araştırmalarda 25'ten fazla bronz eşya gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar arasında baltalar, mızrak uçları, takılar, iğneler ve iyi korunmuş bir orak bulunuyor. Bronz külçe parçalarının keşfedilmesi ise yerleşimde metal işçiliği yapılmış olabileceğini düşündürüyor.

KILIÇLAR GÖLE BİLEREK Mİ BIRAKILDI?

Araştırmacıların çözmeye çalıştığı asıl soru, değerli silahların gölün dibine nasıl ulaştığı. Yerleşimin ahşap yapılar üzerinde kurulması nedeniyle bazı eşyaların zaman içerisinde platformlardan suya düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. Göl seviyesindeki değişimler, yangınlar ve kıyı çizgisinin zaman içinde yer değiştirmesi de kalıntıların bugünkü konumlarını etkilemiş olabilir.

Daha önce bulunan iki kılıçtan birinin savaşta kullanılabilecek kadar sertleştirilmemiş olması ise farklı bir ihtimali ortaya çıkardı. Bu kılıcın günlük kullanım için değil, törensel amaçlarla hazırlanmış ve bilinçli olarak suya bırakılmış olabileceği düşünülüyor.

Yeni bulunan üçüncü kılıcın da aynı amaçla göle bırakıldığı henüz kanıtlanmış değil. Buna rağmen aynı bölgede kılıçların, baltaların, mızrak uçlarının ve başka değerli bronz eşyaların art arda bulunması tesadüf ihtimalini daha dikkat çekici hale getiriyor.

Üstelik son kılıcın gölün daha önce çok az incelenen güney kesiminden çıkarılması, Mezzano'nun henüz araştırılmamış bölümlerinde başka önemli eserlerin de bulunabileceğine işaret ediyor. Arkeologların önündeki en büyük soru ise binlerce yıl önce yaşayan insanların bu değerli silahları kazayla mı kaybettiği, yoksa bilinçli olarak mı suya bıraktığı.