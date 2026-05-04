Mısır Piramitlerinden Daha Eski! Wisconsin Gölü’nün Dibinde 5.200 Yıllık "Kano Mezarlığı" Bulundu. ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Mendota Gölü, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran devasa bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Wisconsin Tarih Kurumu araştırmacıları, gölün derinliklerinde tam 16 adet antik kano tespit etti. Yapılan karbon testleri, kanolardan en eskisinin Mısır’daki Büyük Giza Piramidi’nden bile önce inşa edildiğini ortaya koydu.

5 BİN YILLIK MÜHNDİSLİĞİN ARKASINDAKİ SIR

2021 yılında bulunan 1.200 yıllık ilk kanonun ardından genişletilen çalışmalar, ezber bozan sonuçlar verdi. 2025 baharında bulunan 6 yeni kano ile birlikte sayı 16’ya yükseldi.

Bulunan en eski kano yaklaşık 5.200 yaşında (M.Ö. 3000 civarı). Bu tarih, Sümerlerin yazıyı icat ettiği dönemle eşleşiyor. En yeni kano ise yaklaşık 700 yaşında.

Bu keşif, Büyük Göller bölgesinde binlerce yıl boyunca gelişmiş bir medeniyetin var olduğunu ve bu toplulukların dayanıklı deniz araçları yapma konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor.

ANTİK DÖNEMDE BİYOMÜHENDİSLİK

Araştırmanın en şaşırtıcı detaylarından biri, kanoların yapımında kullanılan meşe ağaçları oldu. Normalde suyu emme eğiliminde olan kızıl meşenin nasıl su üstünde kaldığını inceleyen uzmanlar, antik kano ustalarının ağaçları "biyomühendislik" yöntemleriyle manipüle etmiş olabileceğini düşünüyor.

"Ağaçların hava koşulları nedeniyle hasar görmüş olanlarını seçmiş veya büyüme döngüsü sırasında ağaçları kasıtlı olarak yaralamış olabilirler. Bu yöntem, ağacın hücrelerinde 'tyloses' adı verilen ve su hareketini engelleyen bir doku oluşmasını sağlıyor. Bu da kanoyu çürümeye karşı koruyor ve batmaz kılıyor."

ANTİK BİR 'PAYLAŞIMLI BİSİKLET' SİSTEMİ

Göl tabanındaki kanoların rastgele değil, belirli noktalarda iki ana grup halinde bulunması dikkat çekti. Araştırmacılar, bu kanoların bireylere ait olmadığını, aksine topluluk tarafından ortaklaşa kullanıldığını tahmin ediyor. Kanoların, ulaşımı kolaylaştırmak ve doğal kaynaklara (balıkçılık vb.) erişimi hızlandırmak için belirli noktalara bırakıldığı düşünülüyor. Uzmanlar bu sistemi, modern dünyadaki "paylaşımlı bisiklet veya kiralık araç" modellerine benzetiyor.

YERLİ HALKLARIN MİRASI

Keşif, bölgenin kadim sahipleri olan yerli halkların tarihine de ışık tutuyor. Bad River Band of Lake Superior Chippewa kabilesinden Larry Plucinski, bu kanoların sofistike bir seyahat ağının ve birbirine bağlı toplulukların kanıtı olduğunu vurguladı. Wisconsin Tarih Kurumu, bu bulmacanın parçalarını birleştirerek binlerce yıl önce bu topraklarda nasıl bir yaşam sürdürüldüğünü anlamak için çalışmalarına devam ediyor.