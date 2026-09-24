Müdahalenin merkezinde Tahoe Gölü'nün Emerald Bay bölgesi yer aldı. Buradaki istilacı Asya midyesi (Corbicula fluminea) popülasyonunun gölün diğer kesimlerine yayılmasından endişe ediliyordu. Türün bazı bölgelerdeki yoğunluğunun metrekare başına binlerce bireye kadar çıkması, kapsamlı bir müdahaleyi gerekli hale getirdi.

GÖLÜN DİBİNİ DEV ÖRTÜLERLE KAPLADILAR

Bilim insanlarının kullandığı yöntem oldukça basit bir mantığa dayanıyordu. Midyelerin bulunduğu göl tabanı kalın kauçuk örtülerle tamamen kapatılarak su içerisindeki çözünmüş oksijene ulaşmaları engellendi. Örtülerin yerinden oynamaması için göl tabanına çelik donatılarla sabitlenmesi gerekti.

Ancak operasyonun boyutu oldukça büyüktü. Kullanılan 238 kauçuk rulonun her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 136 kilogram ağırlığındaydı. Örtüleri sabitlemek için yaklaşık 16 kilometrelik demir donatı ve 16 bin bağlantı noktası kullanıldı. Dalgıçlar da malzemeleri su altında doğru noktalara yerleştirdi.

Uygulamanın ardından yapılan ölçümlerde hedeflenen bölgede istilacı midyelerin yaklaşık yüzde 90'ının öldüğü görüldü. Daha ayrıntılı değerlendirmelerde ise midye yoğunluğunun metrekare başına yaklaşık 60'tan 7'ye düştüğü, yani ortalama yüzde 88'lik bir azalma yaşandığı hesaplandı.

YÖNTEMİN BİR DE OLUMSUZ TARAFI ÇIKTI

Asya midyelerinin kontrol altına alınması önemliydi çünkü bu tür yalnızca göl tabanındaki doğal yaşamı etkilemiyor. Midyelerin faaliyetleri sudaki besin döngüsünü değiştirebiliyor ve kıyılarda istenmeyen alg oluşumunu artırabiliyor. Bu nedenle bilim insanları kimyasal kullanmadan popülasyonu azaltabilecek yöntemler arıyordu.

Ancak kauçuk örtüler yalnızca istilacı türleri etkilemedi. Oksijensiz kalan bölgelerde gölün doğal dip canlılarında da azalma görüldü. Ayrıca başka bölgelerde yapılan denemeler, örtüler kaldırıldıktan sonra istilacı midyelerin zaman içerisinde yeniden çoğalabildiğini gösterdi. Bu nedenle yöntem etkili olsa da geniş bir gölün tamamındaki istilayı ortadan kaldırabilecek kalıcı bir çözüm olarak görülmüyor.

Benzer uygulama daha sonra Tahoe Gölü'nün Sand Harbor bölgesinde de kullanıldı. Buradaki çalışmaların ardından midye yoğunluğunun bazı alanlarda oldukça düşük seviyelere çekildiği, ancak canlı popülasyonlarının tamamen ortadan kaldırılamadığı belirlendi.