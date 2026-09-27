2021'de başlatılan deneyde Finlandiya Çevre Enstitüsü araştırmacıları, ladin ağaçlarını 6 ila 8'li gruplar halinde yaklaşık 2 metre derinliğe batırdı ve tuğlalarla göl tabanına sabitledi. Amaç, ağaçların doğal yapısının su altındaki canlılar için barınak ve yeni bir beslenme alanı oluşturup oluşturamayacağını görmekti.

3 YIL SONRA GÖLÜN DİBİNDE NE DEĞİŞTİ?

Deneyin başlamasından 3 yıl sonra ağaçlar sudan çıkarılarak bulundukları bölgeler incelendi. Araştırmanın başındaki Kari Matti Vuori'nin aktardığı sonuçlara göre, ağaçların yerleştirildiği alanlarda göl tabanında veya tabana yakın yaşayan bentik hayvanların sayısı 10 kata kadar yükseldi.

Araştırmacılar yalnızca canlı sayısında değil, tür çeşitliliğinde de değişim belirledi. Ağaçların bulunduğu noktalardaki tür sayısının deney öncesine kıyasla 5 kata kadar artabildiği tespit edildi.

1500 AĞAÇ SU ALTINDA NASIL YAŞAM ALANI OLUŞTURDU?

Araştırmacılara göre suya batırılan ağaçların gövde ve dalları, farklı organizmaların tutunabileceği fiziksel bir yapı meydana getirdi. Ağaçların çevresinde mikrobiyal ve mantar toplulukları gelişirken bunlar küçük su canlıları için yeni besin kaynakları oluşturdu.

Bu canlıların da balıkların besin zincirine dahil olmasıyla değişimin etkisi daha geniş bir alana yayıldı. Deney öncesinde ve sonrasında gölden alınan bentos örneklerinin karşılaştırılması, canlı sayısı ve çeşitliliğindeki değişimin belirlenmesini sağladı.

BALIKLARIN SAYISI DA ARTTI MI?

Araştırmanın yürütüldüğü bölgelerdeki yerel balıkçılar da ağaçların bulunduğu alanlarda daha fazla balık görmeye başladıklarını araştırmacılara aktardı. Ancak bu gözlem, dip canlılarında ölçülen artıştan ayrı olarak yerel balıkçıların bildirimlerine dayanıyor.

Çalışmada ortaya çıkan ölçülebilir sonuçlar özellikle bentik canlılar üzerinde yoğunlaştı. Ağaçların göl tabanına eklediği yeni yapı, kısa sürede farklı organizmaların yerleşebileceği bir alana dönüştü.

GÖLÜN DİBİNE NEDEN LADİN AĞAÇLARI BATIRILDI?

Deneyin amacı, ağaçların doğal yapısından yararlanarak göl tabanında su altı yaşam alanları oluşturulup oluşturulamayacağını belirlemekti. Bunun için ağaçlar belirlenen noktalara gruplar halinde yerleştirildi ve hareket etmemeleri için tuğlalarla sabitlendi. 3 yıllık incelemenin ardından elde edilen sonuçlar, ağaçların bulunduğu bölgelerde dip canlılarının hem sayısının hem de çeşitliliğinin belirgin biçimde arttığını ortaya koydu.