Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Huron Gölü'nün içindeki Manitoulin Adası, kendi merkezinde tamamen bağımsız yeni bir su kütlesine ev sahipliği yapıyor. Bu jeolojik yapı, gölün içindeki adanın içinde tekrar bir göl ve o gölün içinde yeni bir ada yaratarak katmanlı bir harita ortaya çıkarıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TATLI SU ADASI

Huron Gölü sularıyla çevrili olan Manitoulin Adası, gezegenin en büyük tatlı su gölü adası statüsünü taşıyor. Bu geniş kara parçası, üzerinde bağımsız bir göl sistemi barındıracak kadar büyük bir yüzölçümüne yayılıyor.

ADANIN MERKEZİNDEKİ İKİNCİ GÖL NASIL OLUŞTU?

Manitoulin Adası'nın tam ortasında Mindemoya Gölü yer alıyor. Bir adanın iç kesiminde oluşan bu havza, etrafını saran ana Huron Gölü'nden tamamen izole edilmiş ayrı bir tatlı su kütlesi meydana getiriyor.

Mindemoya Gölü'nün suları arasında Hazine Adası (Treasure Island) olarak adlandırılan yeni bir kara parçası yükseliyor. Bu yapılandırma, su ve karanın ardışık olarak dört kez birbirini çevrelemesiyle sonuçlanıyor.

İÇ İÇE GEÇEN JEOLOJİK SİSTEM

Bir gölün içindeki adanın, kendi içinde bir göle ve o gölün de kendi adasına sahip olması yeryüzü şekilleri arasında bir istisna oluşturuyor. Matruşka bebeklerine benzeyen bu coğrafi dizilim, doğrudan doğal süreçlerin bir sonucu olarak Ontario eyaleti sınırları içinde varlığını sürdürüyor.