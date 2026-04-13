İsviçre’deki Neuchatel Gölü’nde yürütülen su altı kazılarında, Roma İmparatorluğu dönemine ait eşsiz bir kargo gün yüzüne çıkarıldı. MS 20-50 yıllarına tarihlendiği belirtilen buluntular arasında 1000’den fazla seramik obje ve Roma lejyonerlerine ait askeri teçhizat yer alıyor.

Octopus Foundation araştırmacıları Fabien Langenegger ve Julien Pfyffer tarafından gerçekleştirilen keşif, ilk aşamada güvenlik endişelerine yol açtı. Araştırmacılar, göl tabanındaki dairesel objeleri başlangıçta İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat depoları sandıklarını, ancak yapılan incelemelerde objelerin karakteristik pişmiş toprak rengindeki Roma seramikleri olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Yağmacı riskine karşı gizli tutulan kazı çalışmaları, 2025 ve 2026 yıllarında toplamda altı haftalık bir saha operasyonuyla tamamlandı.

SU ALTINDAN HAZİNE ÇIKTI

Arkeologlar, ele geçirilen kargonun yaklaşık 6 bin kişilik bir Roma lejyonunun mutfak ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerel (İsviçre) üretimle hazırlanan bir sevkiyat olduğunu değerlendiriyor. Su altından çıkarılan envanterde şu parçalar öne çıkıyor:

Biri ahşap kabzalı olmak üzere iki adet Gladius (Roma kısa kılıcı), bir adet savaş hançeri, kemer tokaları, sikkeler ve fibulalar, içinde daha basit mutfak eşyaları bulunan korunmuş bir örgü sepet.

Göl kirecinin sağladığı koruma sayesinde kapların içinde bulunan yemek kalıntılarının laboratuvar ortamında analiz edildiği bildirildi.

ORGANİK KALINTILARI İNCELENİYOR

Göl tabanındaki eserlerin balıkçı ağları ve gemi çıpalarından zarar görmemesi amacıyla tüm parçalar yüzeye çıkarıldı. Şu anda restorasyon ekipleri tarafından temizlenen eserler üzerinde üretim mühürleri, saman izleri ve organik kalıntılar inceleniyor.

Kargonun taşındığı ana geminin gövdesine henüz ulaşılamamış olsa da, keşif bölgedeki en büyük arkeolojik buluntulardan biri olarak nitelendiriliyor.