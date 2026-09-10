Akşehir Gölü’nden yılda ortalama 200 bin bağ kamış çıkarılarak Mersin Limanı üzerinden Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Zorlu kış şartlarında yürütülen bu üretim, bölgedeki 14 ayrı mahallede yaşayan yüzlerce aileye doğrudan gelir kapısı oluşturuyor.
GÖLDEN ÇIKARILAN KAMIŞLAR HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?
Gölde kesilen 2,5-3 metre uzunluğundaki kamışlar, kıyıda tek tek ayıklanıp belirli kalınlıklarda bağlandıktan sonra tırlara yükleniyor. Yurtdışına ihraç edilen ürünler iç piyasada da turistik tesislerde gölgelik yapımında ve organik pipet imalatında değerlendiriliyor.
KAMIŞLARIN HASAT VE İSTİF SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?
Kasım ayında başlayan kesim mesaisi, bölgeye yoğun kar yağışı düşene kadar aralıksız şekilde sürdürülüyor. Kesilen ürünlerin yağmur ve kardan zarar görüp çürümesini önlemek amacıyla kamışlar kıyıda çadırı andıran dikey öbekler halinde istifleniyor.
Akşehir Gölü'nde bu yıl gerçekleşen su seviyesi artışı, gelecek sezonun üretim rekoltesine yönelik beklentileri yükseltti. Gölün su tutma kapasitesindeki artışın, önümüzdeki dönemde kamış kalitesine ve rekoltesine doğrudan olumlu yansıması bekleniyor.