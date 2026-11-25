İspanya'nın Valencia kentindeki Albufera Doğa Parkı'nda bulunan "Tancat de la Pipa" adlı yapay sulak alan, bilim insanlarının araştırmasına konu oldu. Araştırmacılar, bölgeden geçen suyun bitkilerle kaplı havuzlarda nasıl temizlendiğini inceledi. Elde edilen bulgular, yapay bataklıkların yalnızca doğal yaşamı desteklemekle kalmayıp plastik kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

BİTKİLER VE TOPRAK DOĞAL FİLTRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Valencia Politeknik Üniversitesi ile Romanya'daki Babeș-Bolyai Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, yapay sulak alanın suyu nasıl temizlediği ayrıntılı biçimde incelendi.

Catarroja ve Poyo kanallarından gelen su, Albufera lagününe ulaşmadan önce bitkilerle kaplı sulak alandan geçiriliyor. Yağmur suları, tarımsal faaliyetler, sanayi ve atık su kaynaklarından taşınan mikroplastikler bu noktada doğal bir süzme işlemine uğruyor.

Suyun akışı sırasında plastik parçacıklarının bir bölümü dibe çökerek tortular arasında birikiyor. Bir bölümü ise bitki örtüsü ve organik maddeler tarafından tutuluyor. Böylece suyun taşıdığı mikroplastik miktarı azalıyor.

Araştırmacılar, sulak alana giren ve çıkan sudaki mikroplastik yoğunluğunu karşılaştırdı. Sonuçlar, sisteme ulaşan parçacıkların yaklaşık yüzde 36'sının sulak alanda tutulduğunu gösterdi.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE KARŞI YENİ BİR ÇÖZÜM OLABİLİR

Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri, yapay sulak alanın herhangi bir kimyasal işlem yerine bitkilerden, topraktan ve suyun doğal hareketinden yararlanması oldu. Bu özellik, benzer sistemlerin gölleri ve diğer su kaynaklarını korumak amacıyla kullanılabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte bilim insanları, tutulan mikroplastiklerin tamamen yok olmadığını belirtiyor. Parçacıklar zamanla dipteki tortularda birikebiliyor ve sel, taşkın ya da su akışındaki değişikliklerle yeniden hareket edebiliyor.

Araştırmacılara göre yapay sulak alanların tasarımı, suyun akış hızı ve bitki örtüsü gibi özellikler geliştirilerek daha fazla plastik parçacığının tutulması sağlanabilir.

Applied Sciences dergisinde yayımlanan araştırma, doğadan yararlanılarak oluşturulan bu tür filtrelerin su kirliliğiyle mücadelede mevcut arıtma sistemlerini destekleyebileceğini ortaya koyuyor.