Ülkenin Markermeer Gölü'nde 2016 yılında başlatılan Marker Wadden projesi, su kalitesini iyileştirmek ve kaybolan yaşam alanlarını yeniden oluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Göl tabanından çıkarılan malzemelerle beş yapay ada oluşturulurken, bölge zamanla kuşların ve diğer canlıların yaşam alanına dönüştü.

GÖLÜN DİBİNDEKİ ÇAMURDAN ADALAR YAPTILAR

Yaklaşık 700 kilometrekarelik Markermeer Gölü'nde dip tortularının sürekli hareket etmesi, suyun bulanıklaşmasına ve güneş ışığının su altına ulaşmasının zorlaşmasına neden oluyordu. Bu durum su bitkilerini, balıkları ve kuşları olumsuz etkiliyordu.

Soruna çözüm bulmak isteyen yetkililer, göl tabanındaki çamuru başka bir yere taşımak yerine yeni adalar oluşturmak için kullandı. Kumdan yapılan koruyucu setlerin içine çamur, kil ve kum doldurularak yaklaşık 1.000 hektarlık yeni kara alanı meydana getirildi.

65 KUŞ TÜRÜ YUVA YAPMAYA BAŞLADI

Projenin sonuçları yıllar içinde ortaya çıktı. 2019 yılında adalarda 37 kuş türünün ürediği belirlenirken, 2026 yılında bu sayı 65'e yükseldi. Bu türlerin 18'inin Hollanda'da korunması gereken kuşlar arasında yer aldığı açıklandı.

Bazı kuş türlerinin sayısında da büyük artış yaşandı. Karabaş martıların üreyen çift sayısı 2.460'tan 13.409'a yükseldi. Ancak bütün türlerde aynı artış görülmedi.

Öte yandan adaların korunması için çalışmalar devam ediyor. Fırtınalar ve zemindeki çökmeler nedeniyle bazı kıyılar yeniden kumla güçlendirilirken, proje göl tabanındaki atık gibi görülen malzemelerin doğal yaşamı desteklemek amacıyla nasıl değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor.