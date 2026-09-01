Kanada'nın Williston Baraj Göleti'nde orman örtüsüyle kaplı devasa bir ada aniden ortaya çıkarak yetkilileri ve bölge halkını şaşkına çevirdi. Bölge sakini Rocky Avery tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fotoğrafçı Avery durum karşısında, "İnanılmaz bir manzaraydı, burada yaşadığım 40 yıl boyunca böyle bir şey hiç görmemiştim" açıklamasını yaptı.

DEV ADA GÖRÜNTÜLERİ NASIL DOĞRULANDI?

Gölün yönetiminden sorumlu olan BC Hydro şirketi, üretken yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması nedeniyle ilk etapta paylaşılan görüntülere şüpheyle yaklaştı. Şirket sözcüsü Bob Gummer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnternette görünen her şey ilk bakışta güvenilir olarak kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Ancak 21 Temmuz tarihli resmi uydu görüntülerini inceleyen yetkililer, 70 metre genişliğinde ve 140 metre uzunluğundaki adanın varlığını teyit etti.

AĞAÇLARLA KAPLI ADA NASIL ORTADAN KAYBOLDU?

Yaklaşık 9 bin 800 metrekarelik bir alanı kaplayan yüzen ada, varlığı doğrulandıktan kısa bir süre sonra uydu takip sistemlerinden gizemli şekilde kayboldu. Adanın, su üzerinde sürüklenen odun parçalarının birikmesi ve zamanla üzerinde bitki örtüsünün gelişmesiyle oluştuğu öngörülüyor. Yükselen su seviyesi ve rüzgarın etkisiyle ana karadan kopan kütlenin açık göle sürüklendiği veya geçici olarak sular altında kaldığı değerlendiriliyor.