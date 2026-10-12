ABD'nin California eyaletinde bulunan Lake Berryessa Barajı, su yüzeyinde oluşan devasa dairesel görüntüyle dikkat çekiyor. Gölün ortasında açılmış büyük bir deliği andıran yapı, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte devreye giriyor. “Glory Hole” adıyla bilinen savak, barajda biriken fazla suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlıyor. Suyun dairesel açıklıktan aşağı doğru akması, göl yüzeyinde büyük bir girdap görüntüsü oluşturuyor.

GÖLÜN ORTASINDA DEVASA DELİK GÖRÜNTÜSÜ

California eyaletindeki Lake Berryessa Barajı'nda bulunan dairesel savak, su seviyesinin yükseldiği dönemlerde dikkat çekici bir görüntü meydana getiriyor. Göl yüzeyindeki su, geniş bir dairesel açıklıktan aşağı doğru akarak büyük bir girdap oluşturuyor. Ortaya çıkan görüntü, suyun ortasında devasa bir delik açılmış izlenimi veriyor. “Glory Hole” olarak adlandırılan yapı, barajın su tahliye sisteminin bir parçasını oluşturuyor. Su seviyesinin belirli bir yüksekliğe ulaşmasıyla birlikte fazla su, dairesel savaktan aşağı doğru akmaya başlıyor.

GLORY HOLE NEDİR?

Glory Hole, barajlarda fazla suyun kontrollü biçimde tahliye edilmesi amacıyla kullanılan dairesel savak sistemlerinden biri olarak biliniyor. Lake Berryessa Barajı'ndaki yapı da su seviyesinin yükseldiği dönemlerde devreye girerek gölde biriken fazla suyun boşaltılmasını sağlıyor. Dairesel açıklığın çevresinden aşağı doğru akan su, büyük bir girdap görüntüsü meydana getiriyor. Böylece göl yüzeyinde doğal bir delik oluşmuş gibi görünen manzara, barajın su tahliye sisteminin çalışmasıyla ortaya çıkıyor.

DEVASA GİRDAP NASIL OLUŞUYOR?

Lake Berryessa Barajı'ndaki dairesel savağın çalışması, göldeki su seviyesine bağlı olarak gerçekleşiyor. Su seviyesi yükseldiğinde fazla su, savağın çevresinden içeri doğru akmaya başlıyor. Dairesel yapının içine yönelen su, aşağı doğru hareket ederek büyük bir girdap görünümü oluşturuyor.Bu görüntü, gölün tabanında aniden oluşan bir çukurdan değil, barajın kontrollü su tahliye sisteminden kaynaklanıyor. Yapı, fazla suyun barajdan uzaklaştırılması amacıyla kullanılıyor.

BARAJDAKİ DEV DELİĞİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin California eyaletindeki Lake Berryessa Barajı'nda bulunan Glory Hole, su seviyesinin yükseldiği dönemlerde göl yüzeyinde büyük bir dairesel açıklık görüntüsü oluşturuyor. Fazla suyun tahliyesi sırasında ortaya çıkan girdap, yapının en dikkat çekici özelliğini oluşturuyor. Barajdaki sistem, suyun kontrollü biçimde boşaltılmasını sağlarken gölün ortasında devasa bir delik açılmış gibi görünen manzaranın da nedenini açıklıyor.