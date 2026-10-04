Polonya’nın güneyindeki Małopolska bölgesinde bulunan Grodzisko Adası, çevresindeki turistik hareketliliğe rağmen 30 yılı aşkın süredir insan erişimine kapalı. Orta Çağ kalıntılarının da bulunduğu ada, kuşların yuvalama alanlarının korunması amacıyla doğa rezervi olarak muhafaza ediliyor.

30 YILDIR ZİYARETÇİ KABUL EDİLMİYOR

Grodzisko Adası 1995 yılında doğa ve peyzaj koruma alanı ile rezerv statüsüne alındı. Kararın ardından ziyaretçilerin adaya çıkmasına izin verilmedi. Bölgede resmi bir yürüyüş yolu da bulunmazken, adaya yalnızca bilimsel araştırma yürüten ornitologlar özel izinle girebiliyor.

Yerel halk arasında “Maymun Adası” olarak da bilinen Grodzisko, geçmişte karayla çevrili bir tepeydi. 1940’lı yıllarda bölgede barajın inşa edilmesi ve suların yükselmesiyle tepenin çevresi su altında kaldı. Böylece bölge, Rożnów Gölü’nün ortasında dik kıyılara sahip bir adaya dönüştü.

ORTA ÇAĞDAN KALAN İZLER BULUNUYOR

Yaklaşık 3,8 hektarlık adada Orta Çağ döneminden kalma müstahkem bir yapının kalıntıları bulunuyor. Ancak koruma statüsü nedeniyle ziyaretçilerin bu kalıntılara ulaşmasına izin verilmiyor. Turistler adayı yalnızca teknelerden ve göl üzerinden görebiliyor.

Adanın ziyaretçilere kapatılmasının temel nedenlerinden biri, bölgenin kuş türleri tarafından yoğun biçimde yuvalama alanı olarak kullanılması. İnsan girişinin sınırlandırılmasıyla adadaki doğal yaşamın ve kuşların yaşam alanlarının korunması amaçlanıyor.

ZİYARETE AÇILMASI GÜNDEME GELDİ

Gródek nad Dunajcem yerel yönetimi 2024 yılında adanın bir bölümünün ziyaretçilere açılmasını ve Orta Çağ kalıntılarına ulaşan bir doğa ve tarih parkuru oluşturulmasını gündeme getirdi. Doğa koruma çevrelerinden gelen tepkilerin ardından proje durduruldu ve adanın mevcut koruma statüsü devam etti.