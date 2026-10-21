Hollanda yönetimi, Markermeer Gölü üzerinde "Marker Wadden" adı verilen yapay adalar zincirini hayata geçirdi. İnsan müdahalesiyle oluşturulan yeni kara parçalarının yeni yerleşim alanları açmak yerine, göçmen kuşlar ile sucul canlılara sığınak oluşturmak ve sulak alan ekosistemini yeniden canlandırmak amacıyla tasarlandığı bildirildi.

GÖL TABANINDAN YENİ KARA PARÇALARI NASIL ÇIKARILDI?

Proje kapsamında geleneksel dolgu yöntemlerinden farklı olarak göl tabanında biriken alüvyon, kum ve killi dip tortuları yüzeye taşındı. Doğal rüzgar ve dalga hareketleriyle desteklenen mühendislik süreçleri sonucunda göl yüzeyinde yeni bir adalar topluluğu şekillendirildi. Çıkarılan malzemelerin oluşturduğu sığ alanlar, göl suyunun berraklaşmasını ve biyolojik dengenin yeniden kurulmasını sağladı.

Oluşturulan adalar zincirinde ticari alanlar ya da konut bölgeleri kurulmayacağı kesinleşti. Projenin ana hedefini, insan baskısından arındırılmış sulak alanlar yaratarak nesli tehlikedeki canlı türleri için korunaklı üreme ve dinlenme istasyonları meydana getirmek oluşturuyor. Yapay yöntemlerle başlatılan ve zamanla tamamen yabani doğanın kontrolüne bırakılan alan, küresel çevre koruma stratejilerinde örnek modeller arasında gösteriliyor.