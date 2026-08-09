Uganda'daki Victoria Gölü'nde kurulan mobil yüzen ada, bağlı olduğu halatların çözülmesiyle su üzerinde yer değiştirerek seyahat edebilen benzersiz bir yaşam alanına dönüştü. Su üstünde 100 kişiyi aynı anda ağırlayabilen yapı, sabit bir karaya bağlı kalmadan gölün farklı coğrafi noktalarında konaklama olanağı sağlıyor.

YÜZEN ADA SU ÜSTÜNDE NASIL HAREKET EDİYOR?

Kampala'nın Luzira kıyılarında demirleyen platform, istenildiği zaman bağlama halatları serbest bırakılarak göl sularında yönlendirilebiliyor. Başka bir teknenin desteğiyle gölün farklı noktalarına çekilebilen adadaki konaklama tesisleri, misafirlerine her gün gölün farklı bir konumunda güne başlama deneyimi yaşatıyor.

Plastik atıkların sağladığı kaldırma kuvvetiyle su üzerinde dengede duran yapı, üzerindeki bitki örtüsü ve kök sistemleri sayesinde mukavemetini koruyarak emniyetli bir seyir sağlıyor.

HAREKETLİ ADANIN İÇİNDE HANGİ İMKANLAR BULUNUYOR?

Su üzerinde serbestçe gezinebilen çok katlı yapının içerisinde restoranlar, bar, dinlenme alanları, botanik bahçeleri ve seyir terasları yer alıyor. Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra gecelik konaklama hizmeti de verilen platform, su üzerindeki en sıra dışı turizm tesislerinden biri olarak kabul ediliyor.

Göl ekosistemini korumak amacıyla tasarlanan özel altyapı sayesinde, tesisteki tüm atıklar göl sularına karıştırılmadan platform bünyesindeki sızdırmaz depolama tanklarında muhafaza ediliyor.