Juventus'un UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol atan Zeki Çelik'in sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildi. Kulüp, milli futbolcunun rehabilitasyon programına başladığını açıkladı.
Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Juventus'un evinde oynadığı karşılaşmada Zeki Çelik, 5. dakikada fileleri havalandırdı. İlk yarının ardından oyundan alınan milli oyuncu, ikinci yarının başında yerini Pierre Kalulu'ya bıraktı. Kas ağrısı şikayetiyle kontrolden geçirilen Çelik'in tetkiklerinde kas hasarı belirlendi.
Juventus, Nico Gonzalez'in de sağ baldırındaki soleus kasında hafif dereceli kas hasarı tespit edildiğini duyurdu. Gonzalez'in de rehabilitasyon sürecine başladığı belirtildi.