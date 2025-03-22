Ekim 2023'te hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, devlet memuru Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlenmiş, Nisan 2024'te de erken doğum yaparak bebeğini kucağına almıştı.

Şimdilerde 'Leyla' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Vuslateri, önceki gün eşiyle 1. evlilik yıl dönümünü kutladı.

Eşiyle fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Asya yakında 1 yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha" ifadelerini kullandı.

"AYNI ANNESİ"

Ardından da eşi Levent Yaşar ile kızının fotoğrafına İlhan İrem'in 'Sevgi Sevgiyle Çoğalır' şarkısını ekleyen Gonca Vuslateri, Asya'nın yüzünü aylar sonra ilk kez gösterdi, takipçileri "Aynı annesi" diye yazdı.

"ÇOK İSTEDİĞİM BİR DUYGUYU YAŞIYORUM"

Daha önce anne olduktan sonraki duygularını "Çok güzel bir duygu. Ben çok istediğim bir duyguyu yaşıyorum" sözleriyle paylaşan Gonca Vuslateri, ikinci çocuk fikrine de sıcak baktığını belirtmişti.

Ünlü oyuncu, "Asya'ya bir kardeş düşünür müsünüz?" sorusuna "Düşünürüm tabi ki. Hiç öyle bir lohusalık geçirmedim" yanıtını vermişti.