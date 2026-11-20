Son olarak Ömür Usta dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri, meslektaşı Enis Arıkan'ın YouTube programına konuk oldu. Oyuncu, bir dönem sosyal medyada çok konuşulan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisindeki Nur karakterinin ikonik sahnesinin perde arkasını anlattı.

"REZİL OLDUK BABA" REPLİĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Vuslateri, sahnenin yönetmeni Hilal Hoca'nın kendisinden performansını daha etkili hale getirmesini istediğini söyledi. Nur karakterini oynamaktan keyif aldığını belirten oyuncu, sahne sırasında masaya çıkmayı kendisinin önerdiğini anlattı.

Vuslateri, o anları şu sözlerle aktardı:

"Hilal Hoca geldi yanıma, dedi ki: 'Gonca bu sahneyi parlatman lazım.' Sahnenin sonunda herkesten hesap soruyormuş gibi yapıyor, herkesin gerçeğini yüzüne vuruyor falan, yani bir gidiyor. Ben de artık Nur'u çok almıştım elime. Yani onunla oynamak, onu çevirmek çok hoşuma giden bir hale gelmişti. Orada da sahnede dedim ki: 'Ya bir rezillik yapayım falan, ne yapayım?' Sadece şunu dedim: 'Ben sahneyi oynayayım hocam ama bir noktada masaya çıkabilir miyim?' dedim. 'Tamam ama bir noktada' dedi, 'yani bütün sahneyi masada oynama Gonca.' 'Yok' dedim, 'söz veriyorum ama' dedim, 'kaldıracağım sahneyi' dedim."

REPLİĞİ UNUTKANLIĞI NEDENİYLE SÖYLEMİŞ

Sosyal medyada viral olan "Rezil olduk baba" sözünün aslında planlı olmadığını belirten Gonca Vuslateri, o sırada diğer repliğini unuttuğunu itiraf etti.

Konsantrasyonunun zaman zaman dağıldığını söyleyen oyuncu, "Her unuttuğum gibi olduğu yerde... Konsantrasyonum dağınık biriyimdir. Yani çok üzgünüm de bunun için ama dağınık biriyim. Mesela her unuttuğum yerde bir şey... 'Rezil olduk baba' yine öbür repliği unutmamdan kaynaklı. O anda da öbür repliği düşünüyorum aslında. Çünkü sahne bölünmesin." ifadelerini kullandı.

Böylece dizinin hafızalara kazınan repliklerinden birinin, oyuncunun sahne sırasında yaşadığı unutkanlıkla ortaya çıktığı anlaşıldı.