Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla ayak parmağında çatlak oluştuğunu duyurdu. Vuslateri, paylaşımında “Aferin Gonca, ayak parmağını çatlattın. Bir bu eksikti, bravo” ifadelerini kullanarak yaşadığı durumu tiye aldı.

Ünlü oyuncu, ikinci paylaşımında ise “Asya uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma” sözleriyle hem kendine hem de annelik haline esprili bir gönderme yaptı.

Gonca Vuslateri, sakatlığı sonrası yaptığı bir diğer paylaşımda ise bir şövalye görseli paylaşarak altına yalnızca “Annelik!” notunu düştü.