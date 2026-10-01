Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya kullanımına ara verme kararı aldı. Yaklaşık 1.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatan Vuslateri, bu kararının ardından sosyal medya kirliliğinden uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

“İNSAN NE MUTLU OLUYOR”

Instagram'a verdiği arayı esprili sözlerle anlatan Vuslateri, insanların hesabını kapattığını fark edip kendisine “Hayırdır, canın mı sıkkın?” diye sormasına da değindi.

Ünlü oyuncu, “Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan. İnsanların ‘Hayırdır, canın mı sıkkın?’ demeleri müthiş. Instagram karakterimiz sanki. Algı da o, kendisi de. Yok, küsmedik birbirimize, ara verdik ilişkimize” ifadelerini kullandı.

Vuslateri böylece Instagram'la ilişkisine bir süreliğine ara verdiğini esprili bir dille duyurdu.

“SOSYAL MEDYA KİRLİLİĞİNDEN ARINDIM”

Sosyal medya detoksuna giren oyuncu, Instagram'dan uzak kaldığı dönemde kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.

1.5 milyon takipçili hesabını kapatma kararının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çeken Vuslateri, sosyal medyanın hayatımızdaki yerini de mizahi bir dille sorguladı.