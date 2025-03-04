Gonca Vuslateri, 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet' dizisinde canlandırdığı 'Nur' karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor. Her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturan Vuslateri başarılı performansıyla izleyiciden tam not alıyor.

Özel hayatında da mutlu günler geçiren Vuslateri, şimdi Paris merkezli Gmaro dergisi için yaptığı çekimle gündeme geldi.

Modacı Hakan Akkaya'nın New York koleksiyonundan seçilen cesur kıyafetler içinde Selim Akar'ın objektifine verdiği pozlar büyük ses getirdi.

"TÜRKİYE'NİN EN SEÇKİN OYUNCULARINDAN BİRİ"

Derginin 20 sayfasında yer alan kareler, Gmaro tarafından "Türkiye'nin en seçkin oyuncularından biri" ifadesiyle taçlandırıldı.

Üstelik bu çekim, sadece dergi sayfalarıyla sınırlı kalmadı.

Fotoğraflar, sanat önetmeni Selim Akar'ın 'Işık' adlı fotoğraf sergisinde de sanatseverlerle buluşacak.

Hem moda hem de sanat dünyasında büyük yankı uyandıran bu çekim sosyal medyada da gündem oldu. Bambaşka bir görünüme bürünen Gonca Vuslateri için "Her projede kendini aşmayı başarıyor" yorumu yapıldı.