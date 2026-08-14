Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre, Türkiye'den Almanya'ya gönderilen acı biberlerde kilogram başına 8,3 miligram ethephon maddesi saptandı. Yasal tolerans sınırı olan 0,05 miligramın 166 katına ulaşan bu oran nedeniyle ürünler Almanya'daki alıcılardan derhal geri çekildi.

BİBERDE YASAKLI OLAN ETHEPHON MADDESİ NEDİR?

Ethephon, bitki dokusuna girdikten sonra etilen gazı açığa çıkararak meyve ve sebzelerin olgunlaşmasını hızlandıran bir bitki büyüme düzenleyicisi olarak tanımlanıyor. Türkiye'de pamuk ve domates üretimi için ruhsatlı olan bu kimyasalın biber yetiştiriciliğinde kullanımı tamamen yasak bulunuyor.

Almanya'da yapılan laboratuvar analizleri, söz konusu kimyasalın ruhsatsız biçimde taze biber üretiminde kullanıldığını ve izin verilen sınırların kat-i surette aşıldığını ortaya koydu.

YÜKSEK BİTKİ HORMONU İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLER?

Tıbbi değerlendirmelere göre ethephon, sinir sisteminin normal çalışmasını sağlayan kolinesteraz enzimini baskılayarak vücut dengesini bozuyor. Enzim aktivitesinin düşmesi sonucu insanlarda terleme, bulantı, kusma, karın krampları, baş dönmesi ve ileri seviyelerde solunum yetmezliği gelişebiliyor.

Bilimsel çalışmalar, yapay yöntemlerle hızlı olgunlaştırılan tarım ürünlerinin düzenli tüketiminin uzun vadede kalp, karaciğer ve cilt rahatsızlıklarına yol açabileceğini gösteriyor.