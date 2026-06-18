GÖNEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖNEN(BALIKESİR)

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

12.05.2026

Sayı :2025/573 Esas

İLAN METNİ

Davacı, HASAN CAN ileDavalı, RADHIA DJABALLAH arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde davalı Radhıa Djaballah'ın tebligata yarar açık adresine ulaşılamadığı, adına çıkartılan tebligatların tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın davalı Radhıa Djaballah'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanın yapıldığı tarihten itibaren "Belirlenen 23/09/2026 günü saat 11:05'te yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız, duruşmaya geçerli bir mazeret bildirmeden gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istememesi halinde talebi üzerine dosyanın işlemden kaldırılacağı, devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ayrıca ön inceleme hazırlık tutanağının 3.maddesi; HMK'nun 139/1-çmaddesi gereğince; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtarına'' hususunun ihtar olduğu İLAN OLUNUR.

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