TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Eylül ayında 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kadrosunda önemli bir değişiklik oldu.

HAZAL ÇAĞLAR DİZİYE VEDA ETTİ

Dizinin ilk bölümünden bu yana Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, 220 bölümün ardından Gönül Dağı ekibinden ayrıldı.

SEVENLERİNİ ÜZEN KARAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Köprü Film imzalı yapımda rol alan başarılı oyuncunun, yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeye veda ettiği öğrenildi. Hazal Çağlar’ın ayrılığı, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

GÖNÜL DAĞI’NDA YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Eskişehir’de çekimleri devam eden dizide daha önce Cihat Süvarioğlu da geçtiğimiz sezon sonunda projeye veda etmişti. Yeni sezon öncesinde yaşanan bu ayrılıklar, izleyicilerin dikkatini çekti.

7. SEZONDA YENİ SÜRPRİZLER BEKLENİYOR

Gönül Dağı’nın yeni sezonunda kadroda başka değişikliklerin de yaşanabileceği iddia ediliyor. Dizinin 7. sezonunda hangi isimlerin yer alacağı ve hikâyenin nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu.