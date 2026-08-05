Gönül Dağı dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken başrol oyuncusu Berk Atan'ın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Başarılı oyuncunun dizinin resmi hesabını takipten çıkması, ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

6 SEZONDUR EKRANDAYDI

Altı sezondur ekran yolculuğunu sürdüren fenomen dizinin 7. sezon hazırlıkları devam ederken, başrol oyuncusu Berk Atan'ın sosyal medya hamlesi gündem oldu. Her sezon öncesinde diziden ayrılacağı yönünde iddialarla anılan Berk Atan, bugüne kadar projeye devam etmişti.

Berk Atan bu kez Gönül Dağı'nın Instagram hesabını takipten çıkmasıyla herkesi şaşırttı. 6 sezondur başrol olan Berk Atan'ın Instagram'da Gönül Dağı'nın resmi hesabını takip etmeyi bırakması, sosyal medyada yeni ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

YENİ SEZONDA AYRILIYOR MU?

Berk Atan cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun bu hamlesi dizinin hayranları arasında 'Yeni sezonda ayrılıyor mu?' sorusunu gündeme taşıdı.

220 BÖLÜMDÜR EKRANDA OLAN OYUNCU DA VEDA ETMİŞTİ

Öte yandan; TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezon öncesi sürpriz bir oyuncu vedasıyla gündeme gelmişti. Dizinin ilk bölümünden beri Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrılmıştı.