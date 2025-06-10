Muğla’nın Ortaca ilçesinde Köksal U., tartıştığı Menderes ve oğlu Kıvanç Aşgın’ı bıçakla öldürdü. Şüpheli, Menderes Aşgın ile bir süre önce boşanan ancak aynı evde oturan Nesrin A.’yı da ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Köksal U., yakalandı. Köksal U. ile Nesrin A. arasında gönül ilişkisi olduğu ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre Ortaca ilçesindeki bir tüpçü dükkanında çalışan 35 yaşındaki Köksal U., saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan 45 yaşındaki Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi’ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve 12 yaşındaki oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Köksal U. baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı 43 yaşındaki eski eşi Nesrin A.'yı ise aynı bıçakla ağır yaralandı. Köksal U., olayın ardından geldiği motosikletine binerek kaçtı. Gürültüleri duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nesrin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nesrin A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. .

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Nesrin A. ile Köksal U. arasında gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. Köksal U.'nun polisteki işlemleri devam ediyor.