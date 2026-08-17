YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir’de 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri’ne katıldı. Halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Özel, “755 sene önce Hakk’a yürüyen ama hala öğretileri ile bugünümüze ışık tutan Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin huzurlarındayız” dedi ve şunları söyledi:

SİZDEN RIZALIK İSTİYORUM

200 yıl önce buranın yönetimini Alevilerden alan devletin bir kuruma ‘Burayı senin seçtiğin değil benim atadığım yönetecek’ demesi 200 yıllık bir travma olarak duruyor.

Bunu Türkiye’de yerel yönetimlerde yaşadık. Şimdi de siyasette ilk kez bir siyasi partinin başına geldi. Ancak hep biliyoruz ki Aleviler atanmışların değil, seçilmişlerin yanında yer aldılar, tarihin hep doğru tarafında yer aldılar.

Aleviler ‘Devlet bana eşit davranmıyor’ diyorsa devletin ‘Davranıyorum’ demesi ya da ‘Eşitsin’ demesi kıymetli değildir. Kıymetli olan, eşitliği herkesin kalbinde hissetmesidir.

Son Alevi ‘Eşitsizliğe uğruyorum’ demeyene kadar bu eşitsizlikle mücadele etmek boynumuzun borcudur.

‘Ya bu iktidar değiştiğinde acaba benzer şey bu sefer bize doğru gelir mi?’ diyenlere, Hünkar Hacı Bektaş’ın huzurundan namus sözümüzdür: Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız, gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye’nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız.

Anahtarları size teslim edeceğiz

Özel, cemevleri hakkında şöyle konuştu: “Bazı belediyeler cemevleri anahtarını çekmecede tutuyormuş. Cemevlerini yapmak, ihtiyaçlarını karşılamak bize mülkiyet sahibi olma hakkını vermez. Doğrudan talimatımdır; demokratik yönetilen, Alevilerin ve Bektaşilerin kurumlarıyla irtibata geçilsin, cemevlerinin anahtarları gönül rahatlığıyla, gönül gözü açık olan Alevilere teslim edilsin.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 16 milyon İstanbullunun selamlarını iletti.

İmamoğlu’ndan mektup

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Hacıbektaş’taki anma töreninde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu. İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli’nin öğretisinin sevgi, barış, kardeşlik, eşitlik ve hakikat üzerine kurulu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün fiziken aranızda bulunamasam da adaletin er ya da geç yerini bulacağına, hakikatin hiçbir duvarın ardında kalmayacağına olan inancımla gönlüm Hacıbektaş’ta, sizlerin arasındadır. Hacıbektaş’a gönül veren bütün canlara teşekkür ediyorum. Ve şartlar ne olursa olsun doğru yoldan ayrılmayacağımı, adaletten ve halkımıza hizmet etme iradesinden vazgeçmeyeceğimi bu duvarlar ardından bir kez daha ifade ediyorum. Siz sevgili canları sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum.”