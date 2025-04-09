'Taş bebek' lakaplı sanatçı Gönül Yazar'ın (88) sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiği iddia edildi.

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyası hesabından yaptığı açıklamada "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Gönül Yazar, geçen yıllarda bacağına pıhtı atması nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Yazar daha sonra katıldığı bir programda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmişti.