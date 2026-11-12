Kamboçya’da geçen yıl komşusu Tayland ile yaşanan ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kanlı sınır çatışmalarının ardından başlatılan zorunlu askerlik hamlesi, beklenenin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Orduyu güçlendirmek amacıyla ilk etapta açılan 10 bin kişilik kontenjan için yaklaşık 15 bin gencin gönüllü olarak başvurmasıyla talep hedeflenen sayının yüzde 50 üzerine çıktı.

Hükümet verilerine göre toplam 14 bin 646 kişinin başvurduğu kampanyada, gönüllülerin 2 bin 417’sini kadınların oluşturması dikkat çekti. Başvuruların yoğunluğu üzerine ilk 5 bin kişilik grup ülke genelindeki sekiz eğitim merkezinde kışlaya teslim olurken, ikinci 5 bin kişilik grubun ise önümüzdeki şubat ayı sonunda silah altına alınacağı bildirildi.

Ülkede 2006 yılında çıkarılan ancak bugüne kadar hiç uygulanmayan askerlik yasası, geçtiğimiz mayıs ayında imzalanan yeni düzenlemeyle yirmi yıl aradan sonra resmen hayata geçirildi.

Yeni yasa 18 ile 25 yaş arasındaki erkekler için askerlik hizmetini zorunlu kılsa da mevcut sistem ordunun yıllık ihtiyacına göre işliyor ve ilk aşamada yalnızca gönüllülere öncelik tanınıyor.

AYLIK 100 DOLAR VERİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında askere alınan gençler toplam 24 ay boyunca görev yapacak ve kendilerine aylık 400 bin riel (yaklaşık 100 dolar) maaşın yanı sıra gıda ve aile desteği ödenekleri verilecek.

İlk üç ay boyunca haftada altı gün yoğun temel eğitim alacak olan askerler, kalan 21 ayı ise aktif askeri birliklerde tamamlayacak. İki yıllık görev süresini bitiren gençler 45 yaşına kadar yedek asker statüsünde sayılacak ve profesyonel askeri kadrolara başvurularında öncelik hakkına sahip olacak.