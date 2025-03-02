2024 yılında kullanıcılar en cinsel sorular arasında en çok arasında 'Otoseksüellik nedir?' sorusunu arattı. Bu terimin anlamı kişinin kendisine cinsel çekim hissetmesi anlamına geliyor.

KENDİLERİNE BENZEYEN KİŞİLERLE CİNSELLİK YAŞIYORLAR

Otoseksüellik hakkında açıklama yapan ilişki terapisti Katherine Hertlein otoseksüel bireylerin çoğunlukla ya da tamamen kendi bedenlerinden tahrik olduklarını belirtiyor. Hertlein, "Bazı otoseksüeller yalnızca kendileri tarafından uyarılabilirken, bazıları hem kendilerinden hem de başkalarından cinsel çekim duyabilir" diyor.

KENDİ BEDENLERİNDEN HAZ ALIYORLAR

Bu kişiler yalnızca kendi bedenlerine karşı düşüncelerle orgazma ulaşıyor. Hatta uzmanlara göre, bazı kişiler ayna kullanarak ya da kendilerine benzeyen kişilerle cinsel temasta bulunuyor.

2020 YILINDA KARDASHİAN BU TERİMİ ORTAYA ATTI

Bu terimin yaygınlaşmasına 2020’de Kourtney Kardashian’ın bir blog yazısı neden oldu. Kardashian, Poosh adlı yaşam tarzı sitesinde yayımladığı makalede otoseksüellik eğilimlerine dair ipuçları verdi ve bu yönelimin aslında birçok insanda var olabileceğini dile getirdi.

Kaliforniyalı bir otoseksüel olan Chris bu yönelimine ilişkin "Aklımda kendimle birlikte olduğumu hayal etmezsem orgazma ulaşamıyorum" yorumunda bulundu.

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