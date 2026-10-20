İngiltere merkezli dijital banka Revolut, salı sabahı birden fazla hizmetini etkileyen kapsamlı bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Binlerce müşterinin mobil uygulama üzerinden ödeme yapamadığını ve fonlarına erişemediğini bildirmesinin ardından, kesinti takip platformu Downdetector üzerinde İngiltere saatiyle 08.00'den kısa bir süre sonra 1.500'ü aşkın şikayet kaydedildi.

Revolut'un internet sitesindeki durum sayfasında; kart ödemeleri, para transferleri, ATM'den para çekme ve müşteri destek hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi işlemin "kısmen kullanılamaz" durumda olduğu paylaşıldı.

REVOLUT AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan aksaklığa ilişkin BBC'ye açıklamada bulunan bir Revolut sözcüsü, "Şu anda birden fazla hizmeti etkileyen bir kesinti yaşıyoruz. Tüm müşterilerimizin parasının ve verilerinin güvende olduğunu teyit edebiliriz," dedi.

Sözcü ayrıca, "Sorunun bu sabah tespit edilmesinden bu yana çözmek için çalışıyoruz; etkilenen herkesten ve yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz," ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise çok sayıda kullanıcı, paralarına ulaşamadıklarını, ödeme yapamadıklarını ve müşteri temsilcileriyle iletişim kuramadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

İnternet sitesindeki verilere göre dünya genelinde 80 milyondan fazla müşterisi bulunan ve dijital odaklı finansal hizmetler anlayışıyla geleneksel bankalara rakip olarak ortaya çıkan neobank Revolut, söz konusu sorunların küresel çapta etkili olup olmadığını netleştirmedi ve arızanın neden kaynaklandığını açıklamadı.

GOOGLE SERVİSİ ÇÖKTÜ

Öte yandan salı günü, her ikisi de Lloyds Banking Group bünyesinde yer alan Lloyds Bank ve Bank of Scotland dahil olmak üzere diğer popüler servislerde de bazı problemler yaşandığı bildirildi.

İngiltere'deki birden fazla platformu etkileyen bu durum, Google Cloud tarafından salı günü bildirilen bir olayla ilişkilendirildi.

Google Cloud hizmet durumu paneline göre, Birleşik Krallık'taki "europe-west2" bulut merkezindeki bazı servislerde "yüksek hata oranları ve kesintili ağ arızaları" yaşandığı kaydedildi.