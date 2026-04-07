Google, Chrome tarayıcısında sayfa yükleme hızını artıracak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu güncellemeyle birlikte tarayıcı, web sitelerini daha akıllı şekilde yükleyerek kullanıcıların bekleme süresini minimuma indirmeyi hedefliyor.

TEMBEL YÜKLEME İLE HIZ ARTACAK

Yeni özellikle birlikte sayfalar tamamen yüklenmeden önce yalnızca kullanıcının ekranda gördüğü bölüm anında açılıyor. Sayfanın geri kalanı ise aşağı kaydırdıkça kademeli olarak yükleniyor. Bu sistem hem hız hissini artırıyor hem de gereksiz veri kullanımını azaltıyor.

Bunun yanında Chrome, kullanıcıların hangi bağlantıya tıklayacağını tahmin ederek sayfaları arka planda önceden yüklemeye de başlıyor. Böylece kullanıcı daha tıklamadan içerik hazır hale geliyor.

Google’ın üzerinde çalıştığı bu geliştirmeler, özellikle yavaş internet bağlantılarında büyük fark yaratabilecek daha akıcı bir tarayıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.