ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki en önemli yapılanması olan Google DeepMind'ın üst düzey liderlik kadrosunda kapsamlı bir değişikliğe gitti.

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla şirketin gelecekteki yapay zeka vizyonunu şekillendirecek yeni görevlendirmeleri kamuoyuna duyurdu.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Google DeepMind'ın operasyonel ve teknik liderliği Türk bilim insanı Koray Kavukçuoğlu’na emanet edildi.

DEMIS HASSABIS YAPAY GENEL ZEKAYA VE BİLİMSEL KEŞİFLERE ODAKLANACAK

Google DeepMind'ın kurucularından Demis Hassabis, yeni yapılanma kapsamında Google DeepMind Yönetim Kurulu Başkanı ve Alphabet Baş Bilim İnsanı görevlerine getirildi.

Hassabis, aynı zamanda sağlık ve ilaç tasarımı alanında faaliyet gösteren Isomorphic Labs'e liderlik etmeyi de sürdürecek.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai, Hassabis’in bu yeni rolünde tüm odağını yapay genel zekanın (AGI) ve bilimsel keşiflerin geleceğine ayıracağını belirtti. Pichai, yürütülen bu çalışmaların hem şirket hem de insanlık için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

KORAY KAVUKÇUOĞLU’NA KRİTİK SORUMLULUK

Liderlik yapısındaki bir diğer stratejik hamle ise Türk bilim insanı Koray Kavukçuoğlu cephesinde gerçekleşti. Google DeepMind’ın Teknoloji Direktörü (CTO) ve Baş Yapay Zeka Mimarı olarak görev yapan Kavukçuoğlu, Google DeepMind Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Kavukçuoğlu yeni görevi kapsamında; yapay zeka model geliştirme süreçlerinin yanı sıra öncü araştırmalara, Gemini uygulamasına ve geliştirici ekiplerine liderlik edecek.

PICHAI: "GOOGLE DEEPMIND EMİN ELLERDE"

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Kavukçuoğlu’nun yapay zeka alanındaki köklü geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Koray, 13 yıldır Google DeepMind'da ve alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu; WaveNet ve DQN gibi sektörde çığır açan önemli atılımlara öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde."

Açıklanan bu stratejik liderlik değişimiyle birlikte Google, Gemini modellerinin gelişimini ve günlük yapay zeka entegrasyonlarını tamamen Koray Kavukçuoğlu'nun yönetimine devretti. Şirket, Demis Hassabis önderliğinde ise yapay genel zeka gibi uzun vadeli vizyon projelerine ve bilimsel atılımlara odaklanmayı hedefliyor.