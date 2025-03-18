Alphabet, geçen yıl Wiz’i 23 milyar dolara satın almak için görüşmeler başlattı. Fakat siber güvenlik şirketinin bazı yöneticileri ve yatırımcıları, rekabet yasaları nedeniyle anlaşmanın engellenebileceğinden endişe duydu. Bu endişeler, sürecin kesintiye uğramasına neden oldu.

YILIN EN BÜYÜK ANLAŞMASI

Tamamen nakit olarak gerçekleştirilecek satın alma, bu yılın en büyük anlaşmalarından biri olarak kaydedildi. Konuya yakın kaynaklar, anlaşmanın Salı sabahı açıklanacağını belirtti. Federal Ticaret Komisyonu’nun süreci yakından incelemesi bekleniyor. Başkan Donald Trump’ın atadığı yeni komisyon başkanı Andrew Ferguson, selefi Lina Khan döneminde yürürlükte olan büyük ölçekli birleşmelere karşı sıkı düzenlemeleri sürdürme sinyali verdi.

Anlaşmanın bir parçası olarak çalışanlara ek bir bonus da verilecek. Konuya yakın kaynaklar, bu tutarın 1 milyar doları bulabileceğini söyledi. Alphabet, görüşmeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Wiz de benzer şekilde açıklama yapmadı.

Wiz, 2020 yılında İsrail’in seçkin siber istihbarat birimi mezunları tarafından kuruldu. Bugün ABD merkezli olan şirket, bulut sistemleri için siber güvenlik hizmetleri sunuyor. Hızla büyüyen yazılım girişimlerinden biri olarak dikkat çeken Wiz, şirketlerin operasyonlarını giderek daha fazla buluta taşımasıyla büyük bir satış artışı yakaladı.

Kurucu ortak Roy Reznik, şirketin 2024 yılında yıllık tekrar eden gelirde 500 milyon dolara ulaştığını, 2025’te bu rakamı ikiye katlamayı hedeflediğini söyledi. Wiz, ABD’nin en büyük 100 şirketinin neredeyse yarısına hizmet veriyor.

Bu satın alma, Alphabet’in bulut bilişimden elde ettiği gelirleri artırma ve arama tabanlı reklam gelirlerine olan bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Google Cloud, küresel pazar payında yüzde 12 ile Microsoft’un Azure’u ve lider konumdaki Amazon Web Services’in gerisinde bulunuyor. Alphabet, 2022’de Google Cloud ürününü güçlendirmek için 5,4 milyar dolara Mandiant’ı satın almıştı. Wiz’in eklenmesi, şirketin siber güvenlik alanındaki varlığını daha da pekiştirecek.