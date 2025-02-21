Google, Türkiye’deki kullanıcılarına sunduğu Google One (Bulut depolama) abonelik hizmetinin fiyatlarına büyük zam yaptı.

Özellikle 100 GB ve 2 TB’lık planlarda yapılan yüzde 400’e varan fiyat artışı dikkat çekti. Yeni fiyatlar, mevcut kullanıcılar için 21 Mart 2025’ten itibaren geçerli olacak. Peki, zamlı yeni fiyat tarifesi ne oldu?

YENİ ABONELER İÇİN BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Yapılan fiyat artışı, mevcut Google One aboneleri için 21 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni aboneler ise bugünden itibaren zamlı fiyatlarla işlem yapmaya başlayacaklar.

YENİ GOOGLE ONE ABONELİK FİYATLARI

- 100 GB 'Basic' Plan: 9.99 TL → 49.99 TL

- 200 GB Plan: 19.99 TL → 99.99 TL

- 2 TB 'Premium' Plan: 49.99 TL → 204.99 TL

- AI Premium (2 TB) Plan: 719.99 TL (Fiyat değişikliği yok)

GOOGLE ONE NEDİR?

Google One, kullanıcılarına Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi hizmetler için ek depolama alanı sunan bir uygulamadır.