Google tarafından alınan bu karar, Google’ın bulut bölümündeki büyüme hızının yavaşlamasının ardından alındı.

Şirket, daha önce yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapacağını açıklamıştı. Ocak ayında, OpenAI'nin rakibi Anthropic'e 1 milyar dolar yatırım yaparak bu alandaki iddiasını pekiştirmişti.

Ayrıca, yapay zeka gücünü artırmak için 20 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı planladığı belirtilmişti.

İŞGÜCÜ DEĞİŞİKLİKLERİ VE YENİ HEDEFLER

Google, bu sürecin bir parçası olarak Pixel ve Android ekipleri için gönüllü çıkış programı gibi işgücüne yönelik bazı önemli değişiklikleri hayata geçirmişti. Ancak, tüm bu gelişmelere rağmen Google Cloud'un yapay zeka odaklı büyüme hedefinin, şirketin geleceği için önemli bir parça olmaya devam etmesi bekleniyor.

Google, bu stratejik değişikliklerle, bulut hizmetlerinde ve yapay zeka alanında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.